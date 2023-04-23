Что станет с погодой в последних числах апреля: 23 градуса и дожди с середины недели

Какая погода ждет россиян уже на следующей неделе, рассказали специалисты.
Оказалось, со среды начнутся дожди. А вот до этого на термометре можно будет увидеть отметку в 23 градуса тепла.
«В воскресенье в средней полосе при переменной облачности вновь без дождей, а температура воздуха впервые с начала сезона местами достигнет 20-градусной отметки, термометры будут показывать плюс 16-21 градусов», – отметили синоптики.
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«Еще теплее и вновь без осадков будет в первый день новой недели. Температура воздуха повысится до плюс 18-23 градусов, и высока вероятность того, что с такими показателями 24 апреля станет самым теплым днем всего апреля 2023 года», – заявили эксперты на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».
Напомним, ранее синоптики предупредили об ужасных погодных условиях.