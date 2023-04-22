Потеплеет уже совсем скоро: Вильфанд рассказал, когда в Сибирь придет весна

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«На юге Западной Сибири, хоть там постепенно аномалии становятся не такими суровыми – там было на 10-15 градусов ниже нормы, но все равно к середине следующей недели отклонения будут – на 3-4 градуса ниже нормы. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия - в эти регионы на 7-10 дней позже весна придет, к концу апреля», – рассказал специалист, пишет ТАСС.

Также он признался, что сильное потепление можно ожидать Чукотке. Синоптик отметил, что придет сильный циклон, который и проявит себя в виде жары. Теплые массы придут с Японского моря. Ожидается, что температура будет от 0 до 4 градусов тепла.