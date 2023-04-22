Аномальная жара: глава Гидрометцентра рассказал москвичам, когда в апреле будет самый теплый день

«Погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — сообщается в Гидромецентре.

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По заявлению эксперта, ветер в понедельник будет южный. Ночью будет довольно тепло, столбики термометров покажут 6–8 градусов тепла, а днем наступил жара до +20–22 градусов. Подобная погода во второй половине апреля примерно на пять градусов выше нормы и соответствует концу мая, пишет ФАН.

Напомним, что ранее синоптики предупредили, что погода в начале мая будет дождливой, а также в Москве похолодает.