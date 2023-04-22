Аномальная жара: глава Гидрометцентра рассказал москвичам, когда в апреле будет самый теплый день

В России погода часто непостоянная. Эта весна уже не раз преподносила сюрпризы жителям столицы. Апрель принес долгожданное потепление. Глава Гидрометцентра страны Роман Вильфанд рассказал, что последняя неделя апреля порадует жителей Москвы погодой. Он также раскрыл, какой день будет самым теплым.
«Погода примерно на пять градусов будет выше нормы», — сообщается в Гидромецентре.
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По заявлению эксперта, ветер в понедельник будет южный. Ночью будет довольно тепло, столбики термометров покажут 6–8 градусов тепла, а днем наступил жара до +20–22 градусов. Подобная погода во второй половине апреля примерно на пять градусов выше нормы и соответствует концу мая, пишет ФАН.
Напомним, что ранее синоптики предупредили, что погода в начале мая будет дождливой, а также в Москве похолодает.