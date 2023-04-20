Майские праздники омрачат дожди: синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

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На этот раз конец апреля порадует москвичей летним теплом. Воздух будет прогреваться с каждый днем, обещают в Гидрометцентре России. В пятницу +15 градусов, в субботу +17, в воскресенье, 23 апреля, +19 градусов. А в начале следующей недели, с 24 по 26 апреля, и вовсе лето, +21 градус. Отмечается, что такая температура выше климатической нормы.

А уже на первомайские выходные такой погоды, как сейчас, не будет. Грядет резкое похолодание.