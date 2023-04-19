Почти жара: синоптики порадовали жителей Москвы прогнозом погоды на выходные

В России переменчивая погода. Однако в апреле во многих регионах России потеплело. В Москве сошел снег и начали зеленеть газоны. Воздух начал прогреваться до +14 градусов, а ночные заморозки прекратились. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ждать москвичам на выходных от погоды.
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По словам синоптика, 22 и 23 апреля в столице ожидается сухая и довольно комфортная погода для прогулок.
Также ожидается, что минимальная температура в субботу составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а по области — от 1 до плюс 6 градусов.
«Мы ждем, что в воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 17 – плюс 18. Температура вполне комфортная, при переменной облачности осадков не ожидается», — добавила Позднякова, пишет «РИА Новости».