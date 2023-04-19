Почти жара: синоптики порадовали жителей Москвы прогнозом погоды на выходные

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По словам синоптика, 22 и 23 апреля в столице ожидается сухая и довольно комфортная погода для прогулок.

Также ожидается, что минимальная температура в субботу составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а по области — от 1 до плюс 6 градусов.