«Начало месяца очень умеренное»: синоптик заявил, что не стоит ждать летней погоды в ближайшее время

Стало известно, какая погода ждет россиян на майских праздниках.
Оказалось, можно не готовиться к жаре в первых числах мая.
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Синоптик заявил, что среднесуточная температура в Москве составит от +10 до +13 градусов. По-настоящему летняя температура в столице будет во второй половине месяца.
«Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной. В целом май будет благополучный, но начало месяца очень умеренное. Близкое к норме – не холодное, но и не жаркое», – отметил синоптик в беседе с msk.kp.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о плохой погоде.