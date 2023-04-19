«Начало месяца очень умеренное»: синоптик заявил, что не стоит ждать летней погоды в ближайшее время

Стало известно, какая погода ждет россиян на майских праздниках.

Оказалось, можно не готовиться к жаре в первых числах мая.

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Синоптик заявил, что среднесуточная температура в Москве составит от +10 до +13 градусов. По-настоящему летняя температура в столице будет во второй половине месяца.