Шорты и майки рано доставать: какой будет погода в мае в Москве

В предвкушении ласкового мая истосковавшиеся по теплу люди поглядывают на прогноз погоды. Но летом запахнет только в конце месяца. В начале, судя по всему, еще придется померзнуть, как бы ни хотелось праздники провести на природе. Синоптики неутешительны — шорты и майки доставать явно рано.

«В целом май будет благополучный, но начало месяца очень умеренное. Близкое к норме — не холодное, но и не жаркое. А во второй половине мая уже, что называется, запахнет летом, температурный режим даже будет превышать положенные многолетние значения», — поведал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец сайту kp.ru.