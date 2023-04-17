Приготовьте зонты и плащи: синоптик рассказал о непогоде в Москве

По словам синоптика, жителям столицы нужно подготовиться к непогоде, но при этом будет достаточно тепло.

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17 апреля, по данным эксперта, ожидаются небольшой дождь, а воздух прогреется до +16 градусов. Осадки накроют город в первой половине дня.

«Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первой половине дня местами возможен кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице — +14-16, по области — от +12 до +17 градусов», — поделился Синенков.

Ветер будет слабый 2-7 метров в секунду, пишет РИА Новости.