Приготовьте зонты и плащи: синоптик рассказал о непогоде в Москве

Погода

Фото: Global Look Press

Синоптики сообщили, что будет тепло, но не без сюрпризов.

В России погода часто удивляет своей непостоянностью. Если март выдался холодным, то в апреле пришло долгожданное потепление. Примечательно, что к середине месяца стало особенно тепло. Однако специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода будет в Москве в начале этой рабочей недели. 

По словам синоптика, жителям столицы нужно подготовиться к непогоде, но при этом будет достаточно тепло.

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17 апреля, по данным эксперта, ожидаются небольшой дождь, а воздух прогреется до +16 градусов. Осадки накроют город в первой половине дня.

«Мы ожидаем в Москве сегодня облачную с прояснениями погоду, в первой половине дня местами возможен кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице — +14-16, по области — от +12 до +17 градусов», — поделился Синенков.

Ветер будет слабый 2-7 метров в секунду, пишет РИА Новости.

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