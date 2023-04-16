Готовьтесь к тихому ужасу с 17 апреля: синоптики рассказали, что станет с погодой сразу после Пасхи

Погода

Фото: Global Look Press

Одну часть страны накроют аномальные морозы. А кое-где будет непривычно жарко.

В России погода часто была переменчивой. Эта весна уже не раз удивила жителей не только столицы, но и регионов. И синоптики предупредили, что сюрпризов также стоит ждать сразу после Пасхи. Некоторые регионы почувствуют аномальные морозы и прочие прелести непогоды уже с 17 апреля. Настоящие испытания ждут Сибирь и Поволжье. 

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В Новосибирске 17 апреля температура сначала поднимется до плюс 1 градуса, но уже вечером столбики термометров резко упадут. Ночью там будет уже  минус 11 градусов, что станет самым низким показателем за апрель. Эксперты отметили, что морозы простоят первую половину недели, а также будут снегопады и порывистый ветер.

На юге страны будет около -4 градусов.  В Самарской, Саратовской и Ульяновской областях также прогнозируется сильный ветер, порывы будут достигать до 24 метров в секунду.  Это аномальная погода для этих мест.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге на этот раз температура будет только расти. В столице ожидается резкое потепление до плюс 16-17 градусов. акая погода характерна больше для мая,  пишет  PRIMPRESS.

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