Зима не хочет уходить: синоптики предупредили о заморозках в Москве

Погода в России часто является переменчивой. Лишь недавно пришло потепление в Центральную часть России. Стало больше солнечных дней. Но синоптики предупредили, что во многих регионах похолодает. Временно зима снова проявит себя и в Москве. Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал заморозки в Москве в ночь с 15 на 16 апреля.
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«Сегодня столица останется под влиянием юго-западной периферии обширного антициклона», – поделился эксперт в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, в субботу, 15 апреля, температура воздуха будет всего +10 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 4-9 м/с. На радость москвичам осадков не ожидается, атмосферное давление остановится на отметке 758 мм ртутного столба.
Напомним, что уже 16 апреля, в Пасху, в Москве ожидается потепление до +12 градусов, а на следующей неделе в столицу и вовсе вернется майское тепло.