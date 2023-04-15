«Очень холодная погода»: синоптик поделился прогнозом на ближайшее время

Стало известно, что морозы могут ударить по Росиии даже во второй половине апреля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температура будет ниже нормы на 8-13 градусов.
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К слову, речь идет о погоде на Урале и в Сибири.
«Очень холодная погода будет сначала на юго-востоке европейской части России, а затем переместится на Урал и на юг западной Сибири. Тут сильнейшее понижение температуры в Омской, Томской, Тюменской областях. Температура будет ниже нормы на 8-13 градусов <…> В Сибирь и на Урал вернулась зима», – отметил синоптик.
«В Екатеринбурге и Челябинске температура будет от 5 до 10 градусов мороза. Там настоящий мороз. И дневные температуры не радуют слух – около нуля и только», –добавил метеоролог в беседе с interfax.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о жаркой погоде до плюс 20 градусов на следующей неделе.