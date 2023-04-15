«Очень холодная погода»: синоптик поделился прогнозом на ближайшее время

Стало известно, что морозы могут ударить по Росиии даже во второй половине апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температура будет ниже нормы на 8-13 градусов.

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К слову, речь идет о погоде на Урале и в Сибири.