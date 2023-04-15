«Очень холодная погода»: синоптик поделился прогнозом на ближайшее время

Плохая погода

Плохая погода. Фото: Global Look 

Еще недавно эксперты уверяли, что в Россию придет жара.

Стало известно, что морозы могут ударить по Росиии даже во второй половине апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температура будет ниже нормы на 8-13 градусов.

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К слову, речь идет о погоде на Урале и в Сибири.

«Очень холодная погода будет сначала на юго-востоке европейской части России, а затем переместится на Урал и на юг западной Сибири. Тут сильнейшее понижение температуры в Омской, Томской, Тюменской областях. Температура будет ниже нормы на 8-13 градусов <…> В Сибирь и на Урал вернулась зима», – отметил синоптик.

«В Екатеринбурге и Челябинске температура будет от 5 до 10 градусов мороза. Там настоящий мороз. И дневные температуры не радуют слух – около нуля и только», –добавил метеоролог в беседе с interfax.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали о жаркой погоде до плюс 20 градусов на следующей неделе.

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