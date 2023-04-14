«Ночные температуры заметно повысятся»: синоптики рассказали о жаркой погоде до плюс 20 градусов на следующей неделе

Согласно прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ожидается повышение температур в Москве.

Дневные показатели термометров достигнут отметки в 17 градусов.

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«Дальнейшее повышение температуры в начале следующей недели. В понедельник ночные температуры преимущественно положительные, дневные температуры по Москве от плюс 12 до плюс 17 градусов. Во вторник температура еще на 1-2 градуса повыше – от плюс 14 до плюс 19. И очень теплый прогнозируется день в среду», – отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик добавил, что потепление связано с понижением давления. Солнца станет меньше, будет облачно.