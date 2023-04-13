Откат до зимы: названы города-миллионники, где на Пасху придут морозы

В России погода не раз удивляла своей непредсказуемостью. Эта весна уже успела не раз поразить жителей Москвы, так как лишь недавно с газонов сошел снег, а потеплело только с приходом апреля. А теперь руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин назвал города, где накануне Пасхи ожидаются морозы.
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В праздничную субботу, 15 апреля, холода придут в Новосибирск и Красноярск, где ожидается понижение температуры до минус 3-4 градусов, а в Омске вообще термометры покажут температуру около нуля. 16 апреля столбик дойдет всего до пары плюсовых делений.
А вот жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Самары, Казани и Нижнего Новгорода погода порадует.
«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии "Метеум", утром 15 апреля москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +9°С, а скорость ветра составит 4,8 метра в секунду. В воскресенье, 16 апреля, в Москве ожидается облачная погода, а среднесуточная температура достигнет +13°С», — поделился метеоролог, пишет LIFE.