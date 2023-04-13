Откат до зимы: названы города-миллионники, где на Пасху придут морозы

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В праздничную субботу, 15 апреля, холода придут в Новосибирск и Красноярск, где ожидается понижение температуры до минус 3-4 градусов, а в Омске вообще термометры покажут температуру около нуля. 16 апреля столбик дойдет всего до пары плюсовых делений.

А вот жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Самары, Казани и Нижнего Новгорода погода порадует.