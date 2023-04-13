В мае настанет ужас — такого не было с 1885 года: синоптики раскрыли неприятный прогноз погоды

По данным метеорологов, ожидается одно из самых сильных похолоданий за многие годы. Аномалии прогнозируются в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, где днем температура начнет падать до 4 градусов, ночью будет еще холоднее — до плюс 2, а местами ожидается мокрый снег.

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В начале мая нормой для этого региона считается температура, превышающая 10 градусов. Синоптики пояснили, что последний раз рекорд месяца был зафиксирован в 1885 году, когда на улице было минус 5.

Также эксперты добавили, что в Новосибирске в мае ожидаются ночные заморозки. А в центральной части России погода ожидается без резких температурных колебаний. В Москве столбик термометра может доходить и до плюс 20 градусов, пишет Primpress.