На выходных в середине апреля в Москве ожидается похолодание

Конец текущей недели будет для москвичей отнюдь не весенним. Уже вечером 13 апреля ожидается понижение температуры.
«Ближе к вечеру в четверг циркуляция начнет меняться, и воздушные массы будут поступать не с юга, а с северо-востока. Это холодные воздушные массы, поэтому уже в ночь на пятницу температура в Старой Москве — плюс 1-3 градуса, по области — до минус 1, до отрицательных значений. И затем днем тоже заметное понижение температуры, максимальные значения 8-10 градусов тепла», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в субботу температура воздуха в столице опустится ниже нормы примерно на полтора градуса. Но дождя и сильного ветра не будет.
«Если в четверг и пятницу облачная погода без осадков, то в субботу уже малооблачно, повышается давление, и Москва оказывается в холодной части антициклона. Поэтому ночью будет еще и выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков. Температура будет отрицательная, минус 1-3 в Старой Москве, и по области до минус 5 градусов», — пояснил метеоролог.
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Однако уже в понедельник начнется «возвращение к теплому режиму». Дневные температуры вернутся в диапазон плюс 13-18 градусов. Осадков не ожидается до середины следующей недели.