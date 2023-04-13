На выходных в середине апреля в Москве ожидается похолодание

Конец текущей недели будет для москвичей отнюдь не весенним. Уже вечером 13 апреля ожидается понижение температуры.

«Ближе к вечеру в четверг циркуляция начнет меняться, и воздушные массы будут поступать не с юга, а с северо-востока. Это холодные воздушные массы, поэтому уже в ночь на пятницу температура в Старой Москве — плюс 1-3 градуса, по области — до минус 1, до отрицательных значений. И затем днем тоже заметное понижение температуры, максимальные значения 8-10 градусов тепла», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в субботу температура воздуха в столице опустится ниже нормы примерно на полтора градуса. Но дождя и сильного ветра не будет.