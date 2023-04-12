Тепла не ждите: Гидрометцентр сообщил неутешительный прогноз погоды в регионах

Гидрометцентр России сообщил 12 апреля, что в ближайшие 3-4 дня в южных регионах сохранится погода с обильными осадками и сильнейшими порывами ветра.

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Такая неприятная метеообстановка будет в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и в Ростовской области. По данным синоптиков, ветер будет дуть с силой от 21 до 24 метров в секунду.

Также циклон придет в Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области. Тут эксперты прогнозируют дожди с грозами 14 и 15 апреля, а также порывистый ветер.

В Крым дожди придут уже 13 апреля. После небольшого похолодания столбики термометра будут показывать от 17 до 22 градусов тепла. Такое заметное повышение температуры ожидается только к 15 апреля.