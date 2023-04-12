Не прячьте теплые вещи: погода готовит москвичам неприятный сюрприз на Пасху-2023

Погода в России часто переменчива. Весна показала себя лишь в апреле. На улице в столице заметно потеплело, настали солнечные дни. Однако синоптики заявили, что рано расслабляться и убирать теплые вещи. Погода готовит преподнести москвичам не очень приятный сюрприз на Пасху в этом году.
Синоптики обещают, что к выходным в столице похолодает, а в Подмосковье даже прогнозируют заморозки.
«В Москве сегодня-завтра (12-13 апреля) вполне майская погода: под утро +4…+5, а днем до +17…+18. А затем в столицу вернется апрель: в пятницу-субботу +9…+10, в выходные возможны заморозки», – поделились синоптики «Фобос».
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А в европейской части России будут властвовать арктические воздушные массы. Они постепенно доберутся на восток Русской равнины и даже окажутся в низовьях Волги и Дона.
«Но благодаря антициклону на юге страны будет все также солнечно. А значит, температура понизится не так сильно», – добавили эксперт, пишет сайте «Фобос».