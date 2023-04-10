Возвращение зимы на Пасху: синоптики предупредили россиян о морозах до -10 градусов

В Россию уже пришла весна. В Москве с каждым днем становится все теплее. Однако синоптики предупредили россиян, что скоро произойдут изменения погодных условий, которое коснется некоторых регионов. Температуры пробьют минусовые отметки — будет так холодно, словно вернулась зима.
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По словам экспертов, в Сибири будет по-настоящему холодно. Если дневные температуры еще хоть как-то похожи на весенние до +8 градусов, то ночью будет суровое похолодание до -10, пишет NGS.RU.
А самая холодная ночь за неделю ожидается в субботу, 15 апреля — дневная температура будет -4, а ночная — до -10. Не намного теплее будет в Пасху. В праздничную ночь температура опустится до -7, а днем воздух прогреется лишь до +1.