Весна пускает корни: синоптик рассказал, чего москвичам ждать от погоды с 10 по 16 апреля

Весна настала в марте, но лишь недавно в Центральной России потеплело. Первые дни апреля стали радостными, так как появились солнечные дни, снег сошел с газонов, а температура стала постепенно расти. Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую погоду жителям Москвы ждать на этой неделе.
По словам эксперта, только 10 апреля погода не порадует столицу — будет облачно, возможны дожди, но при этом сохранится плюсовая температура до +16 днем.
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В уже 14 апреля придет арктический антициклон, который тоже сыграет свою роль и принесет небольшие холода и ночные заморозки до −1 градуса, но будет сухо и ветрено. А вот во все остальные дни москвичи смогу насладиться весенней погодой с температурой до +18 градусов днем.
«По ночам столбики термометров будут колебаться около нуля, с вероятностью слабых заморозков до минус 1, а после полудня от плюс 8 до плюс 13 градусов», — поделился Тишковец, пишет РИА Новости.