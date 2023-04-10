Весна пускает корни: синоптик рассказал, чего москвичам ждать от погоды с 10 по 16 апреля

По словам эксперта, только 10 апреля погода не порадует столицу — будет облачно, возможны дожди, но при этом сохранится плюсовая температура до +16 днем.

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В уже 14 апреля придет арктический антициклон, который тоже сыграет свою роль и принесет небольшие холода и ночные заморозки до −1 градуса, но будет сухо и ветрено. А вот во все остальные дни москвичи смогу насладиться весенней погодой с температурой до +18 градусов днем.