Весна вступила в силу: синоптики порадовали теплым прогнозом погоды на выходные в Москве

Апрель показал настоящую весеннюю погоду в Центральной части России. Примечательно, что если март был достаточно холодным и до последних дней на улицах лежал снег, то теперь лишь иногда ночью бывает до -1 градуса. А теперь синоптики сообщили, что выходные будут по-настоящему весенними.
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По информации портала «Метеоновости», 8 и 9 апреля в столице будет преимущественно сухая, теплая и малооблачная погода. Воздух прогреется до +10 градусов, ветер ожидается восточный, его скорость составит 2-4 м/с. Поэтому можно смело носить ветровки, косухи и другие легкие куртки.
Атмосферное давление остановится на отметке 757 мм ртутного столба, влажность воздуха составит 50%.