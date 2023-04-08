Весна вступила в силу: синоптики порадовали теплым прогнозом погоды на выходные в Москве

Апрель показал настоящую весеннюю погоду в Центральной части России. Примечательно, что если март был достаточно холодным и до последних дней на улицах лежал снег, то теперь лишь иногда ночью бывает до -1 градуса. А теперь синоптики сообщили, что выходные будут по-настоящему весенними.