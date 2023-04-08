«Везде резкое понижение температуры»: Вильфанд предупредил о возвращении морозов на Урал и в Сибирь

Морозы

Морозы. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России поделился важной информацией.

Стало известно, какая погода ожидается на территории Урала и Сибири в ближайшее время.

Если в Москве на следующей неделе столбики термометров могут взлететь до 25 градусов, то в Сибирь и на Урал вернутся холода.

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«В Сибири возвращение настоящей зимы… Например, в Абакане, Хакасии температура в пятницу была 13-15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале – в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры», – рассказал Роман Вильфанд в беседе с ria.ru.

Не порадует любителей жары и погода в Ямало-Ненецком автономном округе. Там морозы достигнут минус 33 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается до минус 20-26.

К слову, в Томской, Кемеровской областях будет до минус 16-19, а в Алтайском крае – до минус 9-11. На Таймыре, в Якутии и Иркутской области тоже морозы. 

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