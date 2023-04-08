«Везде резкое понижение температуры»: Вильфанд предупредил о возвращении морозов на Урал и в Сибирь

Стало известно, какая погода ожидается на территории Урала и Сибири в ближайшее время.

Если в Москве на следующей неделе столбики термометров могут взлететь до 25 градусов, то в Сибирь и на Урал вернутся холода.

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