Выше +20 градусов: летняя погода придет уже на следующей неделе

Стало известно, когда наступит климатическое лето. Вы удивитесь, но оно уже на следующей неделе.

Оказывается, синоптики пообещали 20-градусную жару в апреле. Однако вместе с теплом ожидаются и осадки. Москвичей такая погода может ждать уже в эти выходные.

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