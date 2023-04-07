Выше +20 градусов: летняя погода придет уже на следующей неделе

Потепеление

Потепление. Фото: Global Look Press 

К слову, некоторые синоптики прогнозируют комфортную для прогулок температуру уже в выходные.

Стало известно, когда наступит климатическое лето. Вы удивитесь, но оно уже на следующей неделе.

Оказывается, синоптики пообещали 20-градусную жару в апреле. Однако вместе с теплом ожидаются и осадки. Москвичей такая погода может ждать уже в эти выходные. 

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«В атмосфере установится непререкаемое господство скандинавского антициклона, центр которого окажется вблизи Москвы, что гарантирует нам малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7–9 градусов выше положенной климатической нормы», — заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с rbc.ru.

Напомним, ранее жителям Центральной России рассказали о погодных условиях в апреле.

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