Просто сказка: синоптик Позднякова пообещала теплую и солнечную погоду на выходных в Москве

По словам эксперта, средняя температура воздуха в дневное время будет примерно 12 градусов тепла. Будет солнечно, а вот осадков не ожидается.

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Также Позднякова пояснила, что в температурный фон в выходные даже ожидается немного выше климатической нормы. В столице будет переменная облачность, поэтому жители смогут насладиться солнечными лучами и устроить длительные прогулки, пишет «РИА Новости»