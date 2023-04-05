Просто сказка: синоптик Позднякова пообещала теплую и солнечную погоду на выходных в Москве

Погода в России часто становится непредсказуемой. Зима была местами теплой, но не обошлось без морозов. А вот начало весны стало холодным. Теперь жители Москвы наслаждаются долгожданным потеплением. Снег сошел с газонов. И теперь ночью лишь иногда бывает -1. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет на выходных, 8 и 9 апреля.
По словам эксперта, средняя температура воздуха в дневное время будет примерно 12 градусов тепла. Будет солнечно, а вот осадков не ожидается.
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Также Позднякова пояснила, что в температурный фон в выходные даже ожидается немного выше климатической нормы. В столице будет переменная облачность, поэтому жители смогут насладиться солнечными лучами и устроить длительные прогулки, пишет «РИА Новости»