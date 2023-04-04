Солнечно и тепло: синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит приятная погода с температурой +14

В России погода очень часто бывает непредсказуемой. Март выдался холодным. В Москве долго держалась минусовая погода. Однако апрель с первых дней обрадовал приходом настоящей весны. Снег на газонах растаял.

Главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд теперь рассказал, когда в Москве станет по-настоящему тепло.