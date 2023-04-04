Солнечно и тепло: синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москве наступит приятная погода с температурой +14

В России погода очень часто бывает непредсказуемой. Март выдался холодным. В Москве долго держалась минусовая погода. Однако апрель с первых дней обрадовал приходом настоящей весны. Снег на газонах растаял.
Главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд теперь рассказал, когда в Москве станет по-настоящему тепло.
По словам эксперта, солнечная погода придет к концу недели.
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Так, в субботу, 8 апреля, прогнозируется уже от +8 до +13 градусов тепла, а в воскресенье, 9 апреля, воздух прогреется до +14 градусов. Более того, синоптик сообщил, что осадков не будет. Москвичи смогут насладиться теплой сухой погодой. Такая погода будет стоять несколько дней.
«В воскресенье ночью будет от 0 до плюс 5, а днем температура повысится до плюс 14 градусов. В понедельник пока нет никаких оснований, чтобы говорить о резкой смене погоды», — поделился метеоролог, пишет «АГН Москва».