О неожиданных изменениях погоды уже на этой неделе рассказал метеоролог

Холода, по словам синоптиков, ушли безвозвратно, и текущая неделя будет теплой. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, по ночам в Москве и области еще могут быть отрицательные температуры, но днем уже потеплеет до +10 градусов.

«Европейскую территорию будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков», — заметил эксперт.

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Ожидается, что температура воздуха в ближайшие дни поднимется на 3–4 градуса выше нормы.