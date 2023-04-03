Словно уже лето: синоптики обрадовали россиян потеплением до +18 градусов

Жителей регионов европейской части России предупредили о стремительным потеплением в самые ближайшие дни.

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По данным Приволжского УГМС, воздух 3 апреля уже потеплеет до +15 градусов — и это не рекорд. 4 апреля, температура воздуха поднимется до +18 градусов. Также синоптики добавили, что ночами по-прежнему будет прохладно — термометры покажут от 0 до +5 градусов, пишет 63.ru. Примечательно, что осадков пока не ожидается.