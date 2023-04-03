Такого не случалось целый век: синоптики дали впечатляющий прогноз на лето 2023 года

Синоптики признаются, что на солнце воздух будет прогреваться до 40 градусов выше нуля.

Также они признаются, что обычно июль с точки зрения погоды становится продолжением июня, но в 2023 году такого не будет.

Эксперты предупредили, что в Москве, Московской области и в соседних со столицей регионах ожидается +21...+23 градуса, а также будут идти обильные и продолжительные дожди, а порой ожидается и шквалистый ветер. В августе на всю территорию России опять вернется жара.

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Еще одной новостью стало то, что резкое изменение направления воздушных масс в конце августа приведет к образованию зон холодного и горячего воздуха.

Синоптики отметили, что нужно готовится к серьезным природным катаклизмам.

По их словам, это касается жителей почти всех регионов страны, но прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Крыма, Урала, Сибири и Дальнего Востока, передает News24-online.ru.