Снег не исключен: синоптики предрекли москвичам неоднозначную погоду в апреле

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы», – написал Леус в своем телеграм-канале.

Эксперт также добавил, что возможны обильные осадки в виде дождя, но также не исключено возвращение снега.