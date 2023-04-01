Снег не исключен: синоптики предрекли москвичам неоднозначную погоду в апреле

Многие россияне привыкли к переменчивой погоде. Однако холодный март многих расстроил. Были снегопады и гололед. Однако 1 апреля стало теплым. Воздух прогрелся до +9 градусов, но было достаточно облачно. А теперь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды для Москвы на апрель, который оказался неоднозначным.
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«Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы», – написал Леус в своем телеграм-канале.
Эксперт также добавил, что возможны обильные осадки в виде дождя, но также не исключено возвращение снега.