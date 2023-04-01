Зима сдает свои позиции: синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

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По словам синоптиков, уже днем 1 апреля температура воздуха поднимется до плюс 8-10 градусов. 2 апреля воздух прогреется еще сильнее – до 10-12 градусов, а в понедельник, 3 апреля, термометры покажут до +13.

Однако эксперты отметили, что в эти выходные есть шанс, что будут небольшие осадкки. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.