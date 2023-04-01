«На два градуса выше нормы»: синоптики рассказали о погоде в начале апреля

Оттепель

Оттепель. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился важной информацией.

Стало известно, какая погода ждет россиян в начале апреля. 

Оказалось, жаркой погоды в Москве и области не будет на следующей неделе. Первые десять дней апреля температурные показатели не будут превышать 12 градусов.

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«Всю первую половину следующей недели примерно вот такой режим: ночью +3…+8 градусов, днем +7…+9, но по области даже до двузначных значений – от 7 до 12 градусов. Такая температура примерно на два градуса выше нормы, но небо не будет ясное, потому что циклоническая деятельность, давление ниже нормы», – заявил эксперт в беседе с ria.ru.

А еще будут идти небольшие дожди.

Напомним, ранее синоптики анонсировали аномальную жару до +33 в апреле.

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