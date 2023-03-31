Подмосковье может затопить: поднимется уровень воды в реках

Как обещают прогнозы синоптиков, в скором времени в Подмосковье может настигнуть новая погодная неприятность — обильные осадки и вызванные ими подтопления. Может затопить речные поймы, а также находящиеся в них некапитальные строения. Возможно также затопление дорог — причиной станет подъем уровня рек.
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«В период с 31 марта по 5 апреля на реках возобновится подъем уровня воды в связи с прогнозируемыми осадками, и уровни воды достигнут отметок опасного явления «высокое половодье». В результате будет отмечаться затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог», — цитирует издание Аrgumenti.ru пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.