Подмосковье может затопить: поднимется уровень воды в реках

Как обещают прогнозы синоптиков, в скором времени в Подмосковье может настигнуть новая погодная неприятность — обильные осадки и вызванные ими подтопления. Может затопить речные поймы, а также находящиеся в них некапитальные строения. Возможно также затопление дорог — причиной станет подъем уровня рек.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».