Подобного не было уже 70 лет: синоптики анонсировали аномальную жару до +33 в апреле

Стало известно о неожиданно резком потеплении в ближайшее время.

Оказалось, по данным Гидрометцентра, в апреле россияне могут столкнуться с жарой до +33 градусов.

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«Средняя температура за месяц ожидается в пределах от 7,3 до 9,6 градуса тепла — это на 1,3 градуса выше средних многолетних значений», — рассказали синоптики в беседе с 63.ru.

Также специалисты добавили, что особенно жарко будет во второй половине апреля. Температура может подняться до +31…+33 градусов. В последний раз подобное было в 1950 году.