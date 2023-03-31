Синоптики назвали дату, когда перестанет идти снег в Ростовской области

Неожиданные снегопады накрыли Ростовскую области в последних числах марта. Синоптики прогнозируют продолжение осадков, причем к вечеру пятницы снег обещает перейти в дождь, а уже в субботу небо должно очиститься. К выходным ростовчан ожидает потепление до 12 градусов.

Области пришлось пережить нелегкие дни: 30 марта мощный снегопад буквально парализовал движение по трассе М-4 «Дон» - там появились пробки, растянутые на много километров. К трассе прибыли экстренные службы, спасатели привезли людям, вынужденным пережидать природный катаклизм в машинах, топливо и продукты.

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Расчисткой трассы занимались несколько сот рабочих. Уже утром пятницы первые машины смогли продолжать движение по трассе, сообщает телеканал «360».