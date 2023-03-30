Зябко и дождливо: синоптики предупредили, что в Москве окончательно испортится погода

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По словам синоптиков, день будет пасмурным, дождливым и прохладным. Температура воздуха прогреется всего до +5... +7 градусов. Вечером будет еще более зябко — до +3. Эксперты предупредили, что ветер ожидается северный и северо-западный, а его скорость составит от 3 до 10 м/с.

Атмосферное давление будет в норме — 745 мм ртутного столба. Добавим, что водителей и пешеходов просят быть осторожнее, так как возможно сохранение гололеда.