Зябко и дождливо: синоптики предупредили, что в Москве окончательно испортится погода

В России погода часто бывает капризной. Весна на этот раз запозднилась. Март выдался холодным. Лишь недавно начал сходить снег с дорог в Москве. Днем уже стабильно стоит плюсовая погода, но ночами подмерзают лужи и образуется гололедица. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды для жителей Москвы на четверг, 30 марта.
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По словам синоптиков, день будет пасмурным, дождливым и прохладным. Температура воздуха прогреется всего до +5... +7 градусов. Вечером будет еще более зябко — до +3. Эксперты предупредили, что ветер ожидается северный и северо-западный, а его скорость составит от 3 до 10 м/с.
Атмосферное давление будет в норме — 745 мм ртутного столба. Добавим, что водителей и пешеходов просят быть осторожнее, так как возможно сохранение гололеда.