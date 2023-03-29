Такой жары не было 100 лет: синоптики дали поражающий прогноз на лето 2023 года

Зачастую погода преподносит сюрпризы. Так, весна выдалась не такой теплой, как многие привыкли. Март подходит к концу, а в Москве на газонах еще лежит снег, а ночью дороги леденеют. Однако лето удивит жителей столицы не меньше. Синоптики рассказали, что ожидается самое странное лето в этом веке.
Любители теплой погоды могут ликовать. Эксперты считают, что аномальная жара накроет в июне европейскую территорию страны, а также Сибирь, Урал и Дальний Восток. Отмечается, что солнце будет таким активным, что термометры покажут 40 градусов тепла.
По словам синоптиков, обычно июль с точки зрения погоды становится продолжением июня, но в 2023 году такого не будет. В Москве, Московской области, а также в соседних регионах прогнозируется +21...+23 градуса. Однако также будут обильные и продолжительные дожди, шквалистый ветер. Однако уже в августе всю территорию России снова накроет небывалая жара.
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Эксперты пояснили, что произойдет резкое изменение направления воздушных масс, поэтому в конце августа такое явление приведет к образованию зон холодного и горячего воздуха.
Синоптики считают, что погода может привести к серьезным катаклизмам, поэтому к ним необходимо быть готовыми жителям почти всех регионов страны, но прежде всего Москвы, Санкт-Петербурга, Кубани, Крыма, Урала, Сибири и Дальнего Востока, передает news24-online.ru.