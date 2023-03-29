Апрельские морозы и снегопады ожидаются в некоторых регионах России

Апрель принесет резкое похолодание в многие регионы России. Например, в Сибирь и на Урал придут настоящие зимние морозы: там температура воздуха снизится до -6 градусов. И в остальном погода будет напоминать, скорее, декабрь, чем апрель: начнутся снегопады и ледяные дожди, на дорогах появится гололедица.

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Очень холодный апрель ожидается в Санкт-Петербурге: морозы до -3 градусов. Впрочем, центральным районам такое не грозит: там тоже похолодает, но не настолько сильно, температура воздуха останется довольно комфортной – до 15 градусов тепла, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство Бизнес Новостей».