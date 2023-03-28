Желтый уровень опасности: для жителей Санкт-Петербурга сделали важное объявление о надвигающейся непогоде

Подходит к концу март, а весна до сих пор пришла не во все города. Если в Москве минусовая погода случается ночами, то в Норильске до сих пор стоят морозы до −27 градусов. А теперь непогода надвигается на Санкт-Петербург. Власти города объявили желтый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снегопада.