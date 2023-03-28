Желтый уровень опасности: для жителей Санкт-Петербурга сделали важное объявление о надвигающейся непогоде

Подходит к концу март, а весна до сих пор пришла не во все города. Если в Москве минусовая погода случается ночами, то в Норильске до сих пор стоят морозы до −27 градусов. А теперь непогода надвигается на Санкт-Петербург. Власти города объявили желтый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снегопада.
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Обильные осадки начнутся 28 марта, но еще больше снега выпадает 29 марта.
«По информации Росгидрометцентра, в Петербурге с 21:00 28 марта до 09:00 29 марта ожидается снег и обледенение. Ночью 29 марта ожидается сильный снегопад», — говорится в сообщении администрации города.
Отмечается, что в Петербурге будет неприятный мокрый снег, который осложнит городское движение. Водителям рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт, а пешеходам — быть предельно осторожными в городской среде.