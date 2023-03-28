Зима не отступает: синоптики расстроили россиян мощным похолоданием

Март уже успел удивить жителей России. Синоптики отмечали, как один из самых теплых дней в этом году, но также были и морозы. К концу месяца жители Москвы начали надеятся, что весна вступила в силу, но эксперты поспешили их огорчить. Солнечных и теплых дней пока не будет. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о температурных скачках, снеге и гололедице.