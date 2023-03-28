Зима не отступает: синоптики расстроили россиян мощным похолоданием

Март уже успел удивить жителей России. Синоптики отмечали, как один из самых теплых дней в этом году, но также были и морозы. К концу месяца жители Москвы начали надеятся, что весна вступила в силу, но эксперты поспешили их огорчить. Солнечных и теплых дней пока не будет. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о температурных скачках, снеге и гололедице.
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По словам эксперта, сложный период начнется с 29 марта. В этот день ожидаются ливневые дожди, а температура повысится до +11 градусов. Однако пик непогоды ожидается 30 марта. Москвичей ждет резкое похолодание, сразу до 0 градусов.
«Ожидаются кратковременные осадки с переходом в мокрый снег — преимущественно в темное время суток и в ранние утренние часы. Ветер юго-восточный, умеренный», — рассказал Тишковец, пишет «Вечерней Москвой».