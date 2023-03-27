На юг России вернется зима: синоптики предупредили о холодах и снеге в конце марта

«Холодный воздух из Арктики доберется на юг России к середине недели. В Краснодаре после с +20 градусов во вторник 28 марта, похолодает до плюс 5-7 градусов в среду. В ночь на четверг - всего 1-3 градуса тепла, а в ночь на пятницу местами не исключены заморозки. С пятницы появится солнце, в субботу воздух прогреется до 12 градусов, в воскресенье - до 17 градусов тепла. Аналогичная погода в Майкопе, в горах Адыгеи и Кубани в середине недели пройдут снег и мокрый снег», – поделился синоптик.

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Также он отметил, что зимний циклон придет в Ростов-на-Дону. Там похолодает во второй половине дня 29 марта, а 30 и 31 пойдет мокрый сне. Температура будет не жаркой до плюс 2-4 градусов, в ночные - до плюс 1-3 градусов.Уже в ночь на 1 апреля возможны заморозки в Ростовской области.

Синенков также пояснил, что в Волгограде также 29 марта похолодает и пойдет мокрый снег. А 30 марта термометры покажут до 7-8 градусов, а уже на следующий день к ночи температура воздуха будет близка к нулю, пишет ТАСС.