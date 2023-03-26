«Таких дождей в Москве не было 75 лет!»: 26 марта ожидается обновление рекорда по осадкам

Воскресенье может стать для Москвы и Центральной России самым дождливым 26-м марта за всю историю метеонаблюдений.
«Таких дождей в Москве не было 75 лет! – предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram. – Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от 10 до 19 мм осадков (1-2 ведра дождевой воды на метр квадратный), что составляет 25-50% от всей месячной нормы. Особенно будет лить как из ведра с 12 до 15 часов. Выходя на улицу, не забудьте зонт, иначе промокните до нитки».
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Тишковец отметил, что за всю историю наблюдений базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в этот день так дождливо было только один раз – в 1951 году, когда в осадкомеры попало 11,8 мм, что является пока рекордным значением для 26-го марта.
Показатель 2023 года с высокой вероятностью станет самым высоким за последние 75 лет, побив суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века.