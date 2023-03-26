«Таких дождей в Москве не было 75 лет!»: 26 марта ожидается обновление рекорда по осадкам

Тишковец отметил, что за всю историю наблюдений базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в этот день так дождливо было только один раз – в 1951 году, когда в осадкомеры попало 11,8 мм, что является пока рекордным значением для 26-го марта.

Показатель 2023 года с высокой вероятностью станет самым высоким за последние 75 лет, побив суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века.