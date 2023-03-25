На Москву обрушатся обильные осадки: к концу выходных выпадет треть месячной нормы

В последнее время погода удивляет жителей России. Особенно переменчивой температура стала в Москве, где то наступают морозы, то резко теплеет. На днях все же настала весна. Плюсовая погода стала радовать жителей столицы. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидают дождливые выходные.
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Синоптик также подчеркнул, что температура в городе будет достаточно теплой.
«В выходные, особенно в субботу, будет очень теплая погода, температура будет превышать норму на 6-7 градусов», – заявил специалист, сообщает «Интерфакс».