В конце марта в Москву вернуться заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в Москве на конец марта. Жителей столицы еще ожидают холода, так что теплую одежду пока не стоит прятать.

Так, с 29-го числа ожидаются ночные заморозки, температура понизится до -5 градусов. Дневная температура составит всего 1-5 градусов тепла. То есть, похолодание будет достаточно заметным - на 8-10 градусов.

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А до этого, по словам синоптика, в Москве будет сохраняться «апрельская погода» с теплом до 12-13 градусов. Такая температура, на самом деле, на 5-8 градусов выше климатической нормы.

По материалам ТАСС.