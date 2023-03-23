Названы опасные дни в конце марта: надвигается мощный магнитный шторм

И отмечаются 24, 28 и 29 марта, когда сила магнитных бурь достигнет 3 баллов. А также они продолжатся 25, 27 и 31 марта — 4 баллов, а 26 и 30 марта — 5 баллов, сообщает listaj.ru

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Эксперты предупредили, что самыми опасными сутками станут периоды с 25 по 27 марта, а также с 30 по 31 марта.

Они рекомендуют в дни магнитных бурь отнестись к себе более внимательно. Чувствительным людям лучше уделить время своему питанию — отказаться от вредной пищи, больше находиться на свежем воздухе.