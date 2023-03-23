Лето отменяется: синоптики расстроили россиян прогнозом с нескончаемыми дождями

Дожди

Фото: Global Look Press

Жителей европейской части России предупредили, что лето не будет жарким, как многие ожидали.

Погода в этом году уже успела удивить жителей России. Многие были поражены тому, что зимой шли дожди, а весна начала с морозов и снегопадов. После этого у россиян была надежда на жаркое лето, но синоптики предупредили, что погода снова будет неприятно удивлять. Жителей европейской части России расстроили новостями о том, что лето будет не таким уж и жарким, как хотелось бы.

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, что июнь станет самым дождливым месяцем. Ожидается в среднем 52 миллиметра осадков.  Июль будет лишь немного уступать в этом плане — 48 миллиметров, в августе — 42 миллиметра.

По данным tvsamara.ru, самым жарким месяцем, традиционно, станет июль. Эксперты уверены, что в среднем воздух прогреется до +21,1 градуса. А вот в июне и августебудет прохладнее — в среднем 19 градусов.

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