Лето отменяется: синоптики расстроили россиян прогнозом с нескончаемыми дождями

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, что июнь станет самым дождливым месяцем. Ожидается в среднем 52 миллиметра осадков. Июль будет лишь немного уступать в этом плане — 48 миллиметров, в августе — 42 миллиметра.

По данным tvsamara.ru, самым жарким месяцем, традиционно, станет июль. Эксперты уверены, что в среднем воздух прогреется до +21,1 градуса. А вот в июне и августебудет прохладнее — в среднем 19 градусов.