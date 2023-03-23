Лето отменяется: синоптики расстроили россиян прогнозом с нескончаемыми дождями

Погода в этом году уже успела удивить жителей России. Многие были поражены тому, что зимой шли дожди, а весна начала с морозов и снегопадов. После этого у россиян была надежда на жаркое лето, но синоптики предупредили, что погода снова будет неприятно удивлять. Жителей европейской части России расстроили новостями о том, что лето будет не таким уж и жарким, как хотелось бы.
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, что июнь станет самым дождливым месяцем. Ожидается в среднем 52 миллиметра осадков. Июль будет лишь немного уступать в этом плане — 48 миллиметров, в августе — 42 миллиметра.
По данным tvsamara.ru, самым жарким месяцем, традиционно, станет июль. Эксперты уверены, что в среднем воздух прогреется до +21,1 градуса. А вот в июне и августебудет прохладнее — в среднем 19 градусов.