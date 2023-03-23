Стало известно, какая погода будет в выходные в Москве

В ближайшие дни москвичей ожидает теплая и почти безветренная погода, правда, с дождями.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», утром 25 марта москвичей ожидает небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до плюс 10 градусов, а скорость ветра составит 4,4 м/с», — приводит слова руководителя «Яндекс. Погоды» Александра Ганьшина издание «РИАМО».

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Днем 25 марта воздух в столице прогреется до 10 градусов, а вечером пойдет дождь. В воскресенье, 26 марта, будет чуть прохладнее — 6–7 градусов днем, 5 градусов вечером. Самая теплая погода в выходные среди крупных российских городов прогнозируется в Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже и Самаре.