Синоптики рассказали о приходе «дружной весны» с 24 марта

Стало известно, что в ближайшее время в Москве ожидается потепление.

Синоптики отметили, что уже к концу недели пойдут дожди. При этом столбики термометров возрастут до 10-13 градусов тепла.

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