Синоптики рассказали о приходе «дружной весны» с 24 марта

Весна

Весна. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился важной информацией с россиянами.

Стало известно, что в ближайшее время в Москве ожидается потепление.

Синоптики отметили, что уже к концу недели пойдут дожди. При этом столбики термометров возрастут до 10-13 градусов тепла.

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«В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днем будет очень тепло - до плюс 10-13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются теплая погода и теплые дожди, называется дружной весной», – отметил Роман Вильфанд tass.ru.

Напомним, ранее стало известно, какая температура ждет россиян на неделе с 20 по 26 марта.

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