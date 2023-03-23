Синоптики рассказали о приходе «дружной весны» с 24 марта

Стало известно, что в ближайшее время в Москве ожидается потепление.
Синоптики отметили, что уже к концу недели пойдут дожди. При этом столбики термометров возрастут до 10-13 градусов тепла.
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«В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днем будет очень тепло - до плюс 10-13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются теплая погода и теплые дожди, называется дружной весной», – отметил Роман Вильфанд tass.ru.
Напомним, ранее стало известно, какая температура ждет россиян на неделе с 20 по 26 марта.