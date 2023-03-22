Словно лето в конце марта: Гидрометцентр обрадовал россиян потеплением до +13

Информацию озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, в пятницу, 24 марта, и в выходные дни в Москве ожидается до +10…+13 градусов. Омрачат ситуацию только дожди.

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А вот 22 и 23 марта осадков не ожидается, а вот в пятницу, субботу и воскресенье придется помокнуть или взять с собой зонтики. При этом окончательно растает снег, пишет ТАСС.

Также Вильфанд отметил, в столичном регионе наблюдается «апрельская погода», так как подобные показатели куда выше климатической нормы.