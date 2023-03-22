Серые виды не собираются исчезать: метеоролог рассказал, растает ли снег в Москве в ближайшие дни

Эксперт пояснил, что пока стабильно плюсовая температура не установится. По его ссловам, до 26 марта снегопадов не ожидается. Но снег на газонах в городе еще останется в достаточно объемном и плотном виде.

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Синоптик добавил, что до конца недели в столице будет тепло, в выходные температура достигнет +13 градусов, пишет «Подмосковье сегодня».