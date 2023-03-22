Придут дожди: синоптик раскрыл, что изменится с приходом астрономической весны

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На этот раз уже с 21 марта начинается астрономическая весна, передает «360». С По словам эксперта, столбики термометров днем покажут до плюс 7–9 градусов, а к концу недели максимальная температура составит уже до плюс 10–12 градусов. Гололеда больше не ожидается, но начнутся дожди.

Также синоптик отметил, все циклоны проходили севернее Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому центральный регион находится в достаточно теплом секторе.