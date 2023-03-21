На улице сугробы начнут таять: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве с 21 марта

Пока снег еще лежит на газонах, но скоро его растопят солнце и дожди. Это произойдет в начале апреля. Столбик термометра поднимется до +12 градусов уже через неделю.

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«Со вторника будет приближаться ложбина низкого давления, начинается достаточно однородная погода, которую можно ассоциировать с весной, если бы не снег. Днем воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов, а со среды показатели будут достигать уже двузначных значений», — цитирует синоптика ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что один из главных признаков прихода весны в Москву — устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку. Это уже произошло.