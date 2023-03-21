На улице сугробы начнут таять: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве с 21 марта

Весна

Фото: Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра поделился прогнозом, который порадовал москвичей.

В России погода зачастую преподносит сюрпризы. Примечательно, что весна началась с морозов и снегопадов. Но после 20-х чисел марта началось потепление. И теперь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теперь в силу наконец-то вступила весна и с каждым днем будет теплеть. 

Пока снег еще лежит на газонах, но скоро его растопят солнце и дожди.  Это произойдет в начале апреля. Столбик термометра поднимется до +12 градусов уже через неделю. 

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«Со вторника будет приближаться ложбина низкого давления, начинается достаточно однородная погода, которую можно ассоциировать с весной, если бы не снег. Днем воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов, а со среды показатели будут достигать уже двузначных значений», — цитирует синоптика ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что один из главных признаков прихода весны в Москву — устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку. Это уже произошло. 

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